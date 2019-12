Bracia Golcowie kolejny raz zagrają na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Obok Nas”

To kolejne wydarzenie z cyklu dobroczynnych koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie „Obok Nas”. Dochód ze sprzedaży biletów pomoże organizacji w rozpoczęciu budowy pierwszego w tej części Polski ośrodka opieki wytchnieniowej. Pomoc i wsparcie znajdą w nim rodziny i bliscy podopiecznych Stowarzyszenia - nieuleczalnie chorych dzieci oraz seniorów.



– W całej północno - wschodniej Polsce nie ma podobnego miejsca, jak to, które chcemy stworzyć. Choć mamy świadomość, że to gigantyczne przedsięwzięcie, ale głęboko wierzymy, że dzięki wsparciu i hojności wielu ludzi o przepełnionych dobrocią sercach uda się nam osiągnąć ten śmiały cel – mówi Arnold Sobolewski, przedstawiciel Stowarzyszenia „Obok Nas”. - Każda złotówka jest ważna, a zaproponowany przez nas sposób na włączenie się w budowę tego dzieła - poprzez udział w wyjątkowych wydarzeniach artystycznych - to niewątpliwie przyjemna forma dla wszystkich uczestników, którzy niejako przy okazji stają się naszymi darczyńcami. Tak niewiele trzeba aby pomagać, wystarczy kupić bilety na koncert.



Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra zabrzmią już 7 stycznia w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Ten niecodzienny koncert rozpocznie się o godzinie 19.00. Bilety w cenie od 100 do 140 złotych można kupić w kasie OiFP, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00, a także w sobotę i niedzielę w godzinach 11:30–19:00. Bilety dostępne są również na stronie internetowej www.bilety24.pl