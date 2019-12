Grudzień to dobry czas dla książek

Kosmetyki i perfumy, książki oraz słodycze – z dużym prawdopodobieństwem którąś z tych rzeczy znajdziemy w tym roku pod choinką. Wybór książek może niektórych dziwić, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę deklaracje czytelnicze Polaków. W rzeczywistości obdarowujemy się nimi z ogromną przyjemnością.



– Książka to niezwykle wdzięczny, wartościowy prezent. Podarowanie komuś literatury oznacza, że znamy jego preferencje, ulubione gatunki, wiemy, co go zainteresuje lub po prostu sprawi radość – mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni Taniaksiażka.pl, jednej z największych księgarni internetowych w naszym kraju.

– Książki dają okazję ucieczki w inny wymiar. Czytanie gwarantuje nam chwilę wytchnienia od codzienności, a to w naszym zabieganym świecie ogromna wartość.

Popularność książek znajduje swoje odbicie w obrotach księgarń, które biją w tym okresie rekordy sprzedaży. Chętnie zamawiamy książki przez Internet, ponieważ w dużych sklepach mamy szansę na bardziej atrakcyjne ceny. Łatwiej także dokonać wyboru – powstają bowiem gwiazdkowe zestawienia, zawierające najciekawsze pozycje.



– Dziennie wpływa nawet 14 tysięcy zamówień, co oznacza 75% wzrost przychodów w porównaniu do poprzedniego sezonu świątecznego – zwraca uwagę Łukasz Kierus. – Warto jednak pamiętać, że sprzedaż księgarń, szczególnie tych internetowych, nie ogranicza się tylko do książek. Dużą popularnością cieszą się także gadżety dla miłośników literatury: zakładki, bluzy, skarpetki czy torby. Idąc za potrzebami zgłaszanymi przez naszych Klientów, asortyment księgarni rozszerzamy sukcesywnie również o gry planszowe i towarzyskie oraz zabawki.



Jakie tytuły królowały w tym roku w naszych koszykach zakupowych? Przede wszystkim powieści Olgi Tokarczuk. Efektem otrzymania przez autorkę Literackiej Nagrody Nobla było to, że na pierwsze miejsca list bestsellerów powróciły m.in. "Księgi Jakubowe" czy "Bieguni". Tradycyjnie nie zabrakło także opowieści typowo w klimacie Bożego Narodzenia, np. "Wszystko, czego pragnę w te święta" oraz "Rozmerdane święta", które ukazały się nakładem Wydawnictwa Kobiecego. A fanów biografii i literatury faktu ucieszyć powinny wspomnienia z pracy w Radzie Europejskiej Donalda Tuska pt. "Szczerze" oraz zbiór tekstów publicystycznych "Teraz albo nigdy" Szymona Hołowni.