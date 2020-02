Sunekos, czyli rewolucja w wygładzaniu twarzy

Jedną z propozycji jest unikalny system regeneracji macierzy pozakomórkowej stosowany w procesie biogenezy skóry – SUNEKOS 200 i SUNEKOS 1200. Zdaniem specjalistów to rewolucja w hamowaniu procesów starzenia skóry, ponieważ już 10 dni po pierwszym zabiegu można zaobserwować zdecydowaną poprawę nawilżenia najbardziej wysuszonej skóry i redukcję najgłębszych zmarszczek.



– Sunekos to opatentowany preparat, który w wyjątkowy sposób łączy kwas hialuronowy oraz aminokwasy (glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-leucyna, L-alanina oraz L-walina) i w ten sposób pobudza regenerację macierzy pozakomórkowej. W wyniku działania składników aktywnych preparatu, następuje biogeneza skóry, czyli stymulacja tworzenia się kolagenu i elastyny, co zostało udowodnione w badaniach klinicznych. Efektem zabiegu jest promienna, rozświetlona skóra, a także wygładzenie zmarszczek oraz redukcja cieni pod oczami – mówi Magda Marek-Safiejko, dermatolog z Humana Medica Omeda w Białymstoku.



Preparat podawany jest bezpośrednio do skóry i pobudza ją do natychmiastowej regeneracji.



– Unikalność tego zabiegu polega na tym, że działa on nawet na skórę okolicy oczu. Sunekos to idealny zabieg dedykowany kobietom, które chcą poprawić swój wygląd i zachować naturalny efekt – dodaje specjalistka z Humana Medica Omeda.



Bioregeneracyjne działanie Sunekos polega na pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu typu I, III oraz najtrudniejszego do odtworzenia kolagenu typu IV oraz elastyny.



Efekty po zabiegu:



- widoczne zagęszczenie skóry,

- ujędrnienie,

- spłycenie zmarszczek,

- nawilżenie powierzchniowych i głębokich warstw skóry,

- poprawa kolorytu,

- likwidacja cieni pod oczami

- naturalny efekt wolumeryczny



W gamie Sunekos znajdują się dwa produkty, które pozwalają na dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. To Sunekos 200 oraz Sunekos 1200.



– Sunekos 1200 jest stosowany wówczas, gdy chcemy uzyskać naturalny efekt wolumeryczny. Natomiast dwusetka jest stosowana w przypadku wiotkości i suchości delikatnych okolic twarzy, szyi, dekoltu oraz górnej powierzchni rąk. Jest również idealny do regeneracji okolic oka i likwidacji kurzych łapek – mówi Magda Marek-Safiejko.